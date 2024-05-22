تراند اليوم : شاهد : لحظة وصول وزير الخارجية الأمير " فيصل بن فرحان " إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس "إبراهيم رئيسي"

صحيفة الخليج 365 : وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى طهران اليوم الأربعاء، لتقديم العزاء بالرئيس الإيراني الراحل الدكتور إبراهيم رئيسي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث أول أمس برقية عزاء ومواساة، لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر.