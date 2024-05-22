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تراند اليوم : شاهد.. شاب هندي يوثق لقطات مع زوجته الروسية وطفلهما أثناء رحلة سياحية

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صحيفة الخليج 365: وثق شاب هندي مقطع فيديو، أظهر لقطات من حياته مع زوجته الروسية وطفلهما أثناء رحلة سياحية.

وأبان الفيديو، الشاب الهندي يقف بجوار زوجته، ويتحدث عن زواجهما.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، ظهرت المرأة مع طفلها داخل مول تجاري، وأمام البحر.

وأثار المقطع حالة من التفاعل، وعلق مغرد قائلا: "حظوظ هذا مو بس أمه داعيه له الهند كلها داعيه له".

وأضاف مغرد: "البياض في كل مكان مع أني ما أشوفه معيار أصلا... والجمال بعد في كل مكان بس العقلية هل العقلية كويسة مناسبة مع عقليتي هل تفهمني هل أفهمها هل بيننا تناغم هذا هو السؤال".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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