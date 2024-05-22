شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مروجي مخدرات بمنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.كما قبضت على مواطن بمنطقة عسير لترويجه (8,757) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.