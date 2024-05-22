شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التواصل بين الثقافات.. مذكرة تفاهم بين "التواصل الحضاري" ووزارة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرم مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري ممثلاً بأكاديمية التواصل الحضاري، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد إعداد القادة، التابع لوزارة الرياضة بحضور سعادة الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، في مقر المركز.
وتأتي المذكرة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج والمبادرات الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الطرفين في مجالات: (التطوع الرياضي، والبرامج القيادية، وبناء القدرات).
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم معهد إعداد القادة بتقديم الدعم اللوجستي للأكاديمية خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمبادرات المتفق عليها بين الطرفين.
ووفقاً لبنود المذكرة، تقوم أكاديمية التواصل الحضاري بتقديم الدعم الفني اللازم للمعهد لتطوير وتنفيذ الحقائب التدريبية المتعلقة بتنظيم وإدارة الفعاليات ضمن البرنامج التدريبي للمتطوعين الرياضيين مع التركيز على آليات التفاعل مع الفئات المستهدفة بما في ذلك الحضور من خارج المملكة.
وتطوير وتنفيذ الحقائب التدريبية والاختبارات المتعلقة بفهم ثقافة المجتمع السعودي كإحدى متطلبات الترخيص والاعتماد للمحترفين في المجال الرياضي من الأجانب القادمين للعمل في المملكة.
كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية نوعية لتمكين المستهدفين من مهارات التواصل واستراتيجيات تعزيز الصورة الذهنية وترسيخ الهوية الثقافية خلال تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الدولية.
ومثَّل أكاديمية التواصل الحضاري مدير الأكاديمية، الأستاذ زيد الداود، ومثَّل معهد إعداد القادة مدير عام المعهد، الدكتورة، مزنة المرزوقي.
وتأتي المذكرة لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج والمبادرات الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الطرفين في مجالات: (التطوع الرياضي، والبرامج القيادية، وبناء القدرات).
تعزيز التواصل الحضاريوتهدف المذكرة إلى التعاون والمشاركة في تيسير ورش العمل التي تتعلق بنشر ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات، وتشجيع التنافسية البنَّاءة والتحلي بالروح الرياضية.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم معهد إعداد القادة بتقديم الدعم اللوجستي للأكاديمية خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمبادرات المتفق عليها بين الطرفين.
ووفقاً لبنود المذكرة، تقوم أكاديمية التواصل الحضاري بتقديم الدعم الفني اللازم للمعهد لتطوير وتنفيذ الحقائب التدريبية المتعلقة بتنظيم وإدارة الفعاليات ضمن البرنامج التدريبي للمتطوعين الرياضيين مع التركيز على آليات التفاعل مع الفئات المستهدفة بما في ذلك الحضور من خارج المملكة.
وتطوير وتنفيذ الحقائب التدريبية والاختبارات المتعلقة بفهم ثقافة المجتمع السعودي كإحدى متطلبات الترخيص والاعتماد للمحترفين في المجال الرياضي من الأجانب القادمين للعمل في المملكة.
كما تقدم الأكاديمية برامج تدريبية نوعية لتمكين المستهدفين من مهارات التواصل واستراتيجيات تعزيز الصورة الذهنية وترسيخ الهوية الثقافية خلال تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الدولية.
ومثَّل أكاديمية التواصل الحضاري مدير الأكاديمية، الأستاذ زيد الداود، ومثَّل معهد إعداد القادة مدير عام المعهد، الدكتورة، مزنة المرزوقي.