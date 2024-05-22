شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التواصل بين الثقافات.. مذكرة تفاهم بين "التواصل الحضاري" ووزارة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام