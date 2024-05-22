شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سدايا": المملكة حريصة على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام