شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث الاهتمامات المشتركة مع سفير إيران لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

وأعرب سموه، في بداية الاستقبال عن تعازيه لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ، داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته. بحث الاهتمامات المشتركة وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.