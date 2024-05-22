شكرا لقرائتكم خبر عن بحزمة برامج تدريبية.. جامعة الأميرة نورة تؤهل الطالبات لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

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بناء مجتمع المستقبل

الدمام - شريف احمد - نظَّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في مركز الدعم الطلابي والمهني، حزمة من البرامج التدريبية، بهدف إكساب الطالبات مهارات، ومبادئ، وأدوات المستقبل، ما يسهم في توفير فرص عمل ريادية.وعمل المركز ورشة عمل بعنوان "التوازن بين الحياة والعمل "، ضمن البرنامج التدريبي "سبل وأدوات التأهيل لسوق العمل"، لتعريف الطالبات والخريجات بكيفية التوازن بين بيئة العمل والحياة الاجتماعية وتحقيق توازن اجتماعي مهني.إضافة إلى ورشة عمل "الإنتاجية الشخصية" ضمن البرنامج التدريبي "مهارات التوظيف الأساسية"، التي تهدف إلى التعريف بالمسارات المهنية وأهميتها في سوق العمل.وعقد المركز مبادرة تدريب بعنوان "فرصة تدريبية مميزة"، لتعريف الطالبات على فكرة التعلُّم ذاتيًا، وشجعت الحصول على دورات في مجالات التقنية وريادة الأعمال.إضافة إلى محاضرة "فن التعامل مع الاختبارات"، ضمن البرنامج التدريبي "التأهيل المهني"؛ بهدف تعريف الطالبات المهارات اللازمة للتعامل مع قلق الاختبارات.وأجرى المركز المقابلات الوظيفية التجريبية للطالبات والخريجات، وذلك بمشاركة جهات من القطاعين الحكومي والأهلي، ممثلين عدة مجالات مختلفة، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة، سعيًا إلى إتاحة الفرصة للخريجات والطالبات لخوض تجربة المقابلة الشخصية بأسلوب المحاكاة للمقابلة الوظيفية الفعلية، من خلال اللقاء مع ممثلي الموارد البشرية من القطاعات المختلفة في سوق العمل.ويأتي ذلك ضمن جهود مركز الدعم الطلابي والمهني للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، وذلك من خلال توفير مخرجات تنافسية، والإرشاد الوظيفي للطالبات، والإثراء المعرفي والمهاري، وتمكين الطالبات من المساهمة في بناء مجتمع المستقبل.