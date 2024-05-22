شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يناقش تعزيز العلاقات مع سفير تشيلي لدى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استقبل معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية تشيلي غير المقيم لدى المملكة باتريسيو دياز بروتون.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.