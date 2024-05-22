بالفيديو.. الفنانة المصرية هلا السعيد تكشف عن تعرضها للتحرش من سائق أوبر:" وقف العربية وقلع الحزام"

صحيفة الخليج 365 : كشفت الفنانة المصرية هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائق في شركة أوبر، بعد أن قام بإيقاف السيارة وخلع حزامه.

وقالت السعيد خلال فيديو نشرته على صفحتها الشخصية في إنستقرام :"أنا حاليا أقف على محور الضبعة، والسواق وقف العربية وقال لي إن العربية سخنت، وبصيت ورايا شفته بيفك حزام البنطلون فنزلت من العربية وجريت بسرعة، لقيته بيقولي متخافيش متخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية أدخل الحمام".

وتابعت: "نزلت من العربية وسيبت شنطتي وحاجاتي فيها، والحمدلله أني كنت بتكلم في التليفون، واتصلت بصديق ليا قلت له إني بعتله لايف لوكيشن وتقريباً ده اللي خوف السواق، والحمدلله إننا لسه الصبح وأنا لسه قريبة من بيتي".

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في سياسات جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".