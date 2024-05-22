فرق لفحص المواشي والسيطرة على الأمراض الحيوانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» لتنفيذ أعمال الخطة التشغيلية لموسم الحج للعام الحالي 1445 هـ- 2024م، على مستوى مناطق المملكة بدءا من 15 ذي القعدة الحالي، وحتى انتهاء موسم الحج؛ بهدف الفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها وسلامتها.

ويأتي تنفيذ أعمال الخطة التشغيلية من خلال عدد من المسارات التي تضمن صحة وسلامة الأضاحي بتكليف 37 فرقة من الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل في عدة مواقع بمكة المكرمة، من ضمنها منافذ العاصمة المقدسة وعددها سبعة منافذ «الكعكية - الشميسي القديم - الشرائع - النورية -الحسينية - جعرانة - الهدا» والفرق الميدانية للأسواق والمسالخ وفرق الطوارئ بالإضافة إلى 37 فرقة للتقصي والمكافحة لنواقل الأمراض؛ بهدف سلامة الثروة الحيوانية والصحة العامة لضيوف الرحمن، إلى جانب تكليف 10 فرق بيطرية ميدانية و15 فريقا لتقصي ومكافحة نواقل الأمراض بالمدينة المنورة.

وأوضح مركز وقاء أن الاستعدادات شملت برنامجا لفرق الحج وآلية العمل، ومناقشة مهام فرق المنافذ.