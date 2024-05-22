القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة اليمني بيوم الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار. من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمينة الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمينة الشقيق الأمن والاستقرار.

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