شكرا لقرائتكم خبر تدشين هوية بوابة سلامة المطورة وخدمات الكترونية للدفاع المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارته لمقر المديرية بالرياض.

ودشن الوزير خلال الزيارة هوية بوابة سلامة المطورة، التي تمكن منشآت القطاع العام والخاص الاستفادة من إجراءات التراخيص وفق منظومة الكترونية متكاملة مع جهات حكومية عدة؛ وذلك بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتحقيق البيئة الآمنة بالمنشآت من خلال توفير إجراءات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.

كما دشن عددا من الخدمات الالكترونية.

واستعرض وزير الداخلية عددا من الآليات الحديثة، والفرق المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفق أحدث التجهيزات الفنية العالمية والخدمات التقنية الحديثة، واستمع إلى شرح موجز قدمه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، عن الجهود التي نفذتها المديرية خلال 2023م، والمستهدفات لعام 2024 ـ 2025م.

الخدمات الالكترونية شملت:

تعديل وتمديد التراخيص.

بيان رحلة المستثمر.

عدد الخدمات الالكترونية في بوابة سلامة: