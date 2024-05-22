بناء قدرات جديدة وحوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد

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ويناقش الخبراء والمختصون المعنيون بمكافحة الفساد خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من أبرزها: مكافحة الفساد وسيادة القانون، والصعوبات والفرص في طريق القضاء على الفساد، والتعاون الدولي المستدام من أجل مستقبل مشترك، وتعزيز الأطر الدولية الرامية لمكافحة الفساد، وبناء حوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد، وبناء الشراكات الدولية وبناء القدرات ذات الصلة بمكافحة الفساد، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مكافحة الفساد، وتضافر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، ورفع مستوى امتثال الشركات لتعزيز النزاهة ومراقبتها.
كما يشهد المؤتمر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وهونج كونج في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
أبرز المناقشات:
- مكافحة الفساد وسيادة القانون.
- الصعوبات والفرص في طريق القضاء على الفساد.
- التعاون الدولي المستدام من أجل مستقبل مشترك.
- تعزيز الأطر الدولية الرامية لمكافحة الفساد.
- بناء حوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد.
- بناء القدرات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
- رفع مستوى امتثال الشركات لتعزيز النزاهة.
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