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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف بناء قدرات جديدة وحوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد، تشارك المملكة في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، الذي يعقد اليوم في هونج كونج، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، بحضور الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية جون لي.

ويناقش الخبراء والمختصون المعنيون بمكافحة الفساد خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من أبرزها: مكافحة الفساد وسيادة القانون، والصعوبات والفرص في طريق القضاء على الفساد، والتعاون الدولي المستدام من أجل مستقبل مشترك، وتعزيز الأطر الدولية الرامية لمكافحة الفساد، وبناء حوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد، وبناء الشراكات الدولية وبناء القدرات ذات الصلة بمكافحة الفساد، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مكافحة الفساد، وتضافر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، ورفع مستوى امتثال الشركات لتعزيز النزاهة ومراقبتها.

كما يشهد المؤتمر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وهونج كونج في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

أبرز المناقشات: