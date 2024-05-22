شكرا لقرائتكم خبر استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن مشروع شبكات المياه بلغت تكلفته المالية 52 مليون ريال، ويأتي استمرارا لجهود الشركة برفع نسبة التغطية بالخدمات المائية في الأحياء الـ 6 المستهدفة بجدة.
وبينت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، وشبكات مياه بأطوال تجاوزت 33 ألف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ محطة ضخ بقدرة ضخ تصل إلى 95 ألف متر مكعب يوميا.
ودعت المياه الوطنية العملاء في الأحياء الستة المستهدفة بالتقدم لطلب خدمة المياه من خلال قنواتها الرسمية، عبر تطبيقها الالكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الالكتروني (e.nwc.com.sa).
الأحياء المستهدفة:
- حي الهدى
- حي الألفية 1
- حي الألفية 2
- الأجاويد الشرقي
- إسكان الأمير فواز
- مخطط الفيصل
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.