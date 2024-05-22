استقبال طلبات توصيلات المياه في 6 أحياء بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة المياه الوطنية استقبال طلبات العملاء لخدمة توصيلات المياه في (6) أحياء بجدة، وهي: (الهدى، والألفية1، والألفية2، والأجاويد الشرقي، وإسكان الأمير فواز، ومخطط الفيصل)، ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتنفيذ مشاريعها التطويرية لرفع كفاءة الخدمات، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع نسبة التغطية في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه والخدمات البيئية.

وأوضحت أن مشروع شبكات المياه بلغت تكلفته المالية 52 مليون ريال، ويأتي استمرارا لجهود الشركة برفع نسبة التغطية بالخدمات المائية في الأحياء الـ 6 المستهدفة بجدة.

وبينت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، وشبكات مياه بأطوال تجاوزت 33 ألف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ محطة ضخ بقدرة ضخ تصل إلى 95 ألف متر مكعب يوميا.

ودعت المياه الوطنية العملاء في الأحياء الستة المستهدفة بالتقدم لطلب خدمة المياه من خلال قنواتها الرسمية، عبر تطبيقها الالكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الالكتروني (e.nwc.com.sa).

الأحياء المستهدفة: