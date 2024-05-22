اعتماد أول مركز متخصص في رعاية الأسنان المتقدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية أول مركز متخصص في مجال رعاية الأسنان المتقدمة بعد حصول مركز الأسنان على النسبة المطلوبة لتحقيق النجاح و اجتياز المعايير الوطنية. وحث «سباهي» المراكز المتخصصة كافة على سرعة استكمال إجراءات التسجيل كأول خطوات رحلة الجودة والاعتماد الصحي. ويشمل برنامج اعتماد مراكز الأسنان المتخصصة 6 أبواب متضمنة 78 معيارا يندرج تحتها 349 معيار فرعي، وتغطي مواضيع ذات علاقة بالتنظيم الإداري لمركز الأسنان و معايير خاصة بتقديم الرعاية، بالإضافة إلى مواصفات ومتطلبات معامل الأسنان. وتتضمن المعايير أيضا متطلبات مكافحة العدوى وشروط وضوابط سلامة المرافق في المركز.

ويشدد «سباهي» على ضرورة تطبيق المعايير بشكل آمن، باعتباره الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة. اعتماد مراكز الأسنان المتخصصة: يشمل 6 أبواب متضمنة 78 معيارا.

يندرج تحتها 349 معيارا فرعيا.

تغطي مواضيع ذات علاقة بالتنظيم الإداري.

معايير خاصة بتقديم الرعاية.

مواصفات ومتطلبات معامل الأسنان.

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