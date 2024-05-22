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ولي العهد يبحث تطوير العلاقات والمستجدات الدولية مع الرئيس الفرنسي

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وتم في بداية الاتصال، تبادل التهنئة بين سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الفرنسي بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية ، وشركة ايرباص لشراء 105 طائرات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تطوير التعاون الثنائي

ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما تم خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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