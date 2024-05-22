شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الموارد البشرية يستعرض مبادرات الوزارة في تطوير سوق العمل بالدوحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد المملكة المشارك في أعمال حوار الدوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية المرسلة للعمالة، الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة الدوحة بدولة قطر، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود، وعدد من المنظمات العربية والدولية.
وألقى معاليه خلال الحوار كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالمبادرات والتجارب الإقليمية والوطنية ونشرها بهدف الاستفادة منها وتطويرها، حيث إن القراءة الشاملة لتلك التحديات على المستوى العالمي وربطها بالمسارات الإقليمية والوطنية يجعل أسواق العمل أكثر قدرة على تحقيق النمو المنشود.
كما استعرض عددًا من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل، وتعزيز حماية العلاقات العمالية وتطويرها.
يذكر أن إطلاق الحوار الخليجي الأفريقي حول انتقال العمالة بين المنطقتين، يهدف إلى توفير منصة عامة للحوار بين دول المنشأ الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات الناشئة، وإجراء حوار حول أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية إلى تحسين دورة العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، وترسيخ تدابير الحماية القائمة على حقوق الإنسان بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
كما شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل على هامش الحوار في الاجتماع التنسيقي 61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلاله مناقشة البنود المعروضة على الحوار، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على أجندة لجنة وزراء العمل بدول المجلس.
وألقى معاليه خلال الحوار كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالمبادرات والتجارب الإقليمية والوطنية ونشرها بهدف الاستفادة منها وتطويرها، حيث إن القراءة الشاملة لتلك التحديات على المستوى العالمي وربطها بالمسارات الإقليمية والوطنية يجعل أسواق العمل أكثر قدرة على تحقيق النمو المنشود.
كما استعرض عددًا من مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير سوق العمل، وتعزيز حماية العلاقات العمالية وتطويرها.
انتقال العمالة الوافدةومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماعات الحوكمة الفعالة لانتقال العمالة الوافدة، وكذلك توصيات حول الآفاق المستقبلية لها.
يذكر أن إطلاق الحوار الخليجي الأفريقي حول انتقال العمالة بين المنطقتين، يهدف إلى توفير منصة عامة للحوار بين دول المنشأ الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات الناشئة، وإجراء حوار حول أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية إلى تحسين دورة العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، وترسيخ تدابير الحماية القائمة على حقوق الإنسان بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
كما شارك معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل على هامش الحوار في الاجتماع التنسيقي 61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلاله مناقشة البنود المعروضة على الحوار، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على أجندة لجنة وزراء العمل بدول المجلس.