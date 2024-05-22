شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الموارد البشرية يستعرض مبادرات الوزارة في تطوير سوق العمل بالدوحة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.