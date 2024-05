شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث أوجه التعاون المشترك مع نظيره الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser، يلتقي بمعالي وزير النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا السيد/ أوسكار بوينتي، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي.



عقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لقاءً ثنائيًا مع معالي وزير النقل والتنقل المستدام الإسباني أوسكار بوينتي، وذلك على هامش منتدى النقل الدولي. وشهد اللقاء بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، ومشروع قطار الحرمين، والتقنيات الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.