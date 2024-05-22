شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل الطيران .. "رعاية ذوي الإعاقة" تناقش تسهيل وصول أصحاب الإعاقات إلى المطارات والان نبدء بالتفاصيل

حقوق المسافرين

الدمام - شريف احمد - عقدت اليوم، جلسة حوارية في اليوم الثالث من مؤتمر مستقبل الطيران 2024، بعنوان "سهولة الوصول في الطيران المدني الدولي"، بمشاركة مدير الأبحاث والتطوير في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هاشم بن نواف الغالب، ومدير قسم التمكين الاقتصادي وتنسيق التوظيف في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تركي بن أحمد حلبي.وناقش الدكتور الغالب مسارات سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المطارات، موضحًا أن الهيئة أصدرت مؤخرًا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، لتكفل لهم حق الانتقال من قدومه إلى المطار حتى وصوله إلى الوجهة النهائية.وتحدث عن أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني التي تكفل حقوق المسافرين، وتكامل بنيتها التشريعية الممكّنة من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حياة جيدة في إمكانية الوصول أو السفر باستقلالية.وأشار إلى صدور دليل الإخلاء في حالة الطوارئ الذي اتفقت عليه الهيئة مع المديرية العامة للدفاع المدني، حيث تم تطبيقه في أماكن العمل، وفي المستقبل القريب سيتم التعاون مع القطاعات المعنية لتطبيقه في حالات الإخلاء في حالات الطوارئ لا سمح الله، مؤكدًا أن اللائحة التي صدرت من الهيئة العامة للطيران المدني تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وسلط حلبي، الضوء على عمل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع هيئة الحكومة الرقمية على إعداد دليل لإمكانية الوصول الرقمي، والذي يساعد المطورين لتطوير المواقع الإلكترونية لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دليل لسهولة الوصول المعرفي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السفر.