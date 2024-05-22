الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الجنوب ومرتفعات مكة

جاهزية استقبال حجاج اليمن في جولة ميدانية بهدف الإطمئنان ومتابعة التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة، تفقد مدير عام... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ 96 مشروعا بـ4 مليارات دولار للمياه المجددة كشف رئيس المؤسسة العامة للري المكلف، المهندس محمد بن زيد أبوحيد، عن خطة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية في إعادة استخدام... الرياض: الرياض: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ جديدة عرعر يستقبل أولى أفواج الحجاج القادمين من العراق استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر، اليوم، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت... عرعر: دوت الخليج عرعر: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ وزير الداخلية يدشن هوية بوابة سلامة المطورة في الدفاع المدني تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة قام بها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ السعودية تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، الذي يعقد اليوم في هونغ كونغ، بوفد يرأسه معالي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ وصول الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة في ذراعها / شركة رحلات ومنافع الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة كأول... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ 99 فرقة بيطرية لفحص الأضاحي أعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) 74 فرقة بيطرية، لتقصي الأضاحي، ومكافحة نواقل... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 14 ذو القعدة 1445 هـ 14 ذو القعدة 1445 هـ

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