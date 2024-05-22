اخبار السعوديه

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الجنوب ومرتفعات مكة

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جاهزية استقبال حجاج اليمن

في جولة ميدانية بهدف الإطمئنان ومتابعة التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة، تفقد مدير عام...

b69cb1ed99.jpgنجران: قاسم الكستبان
47add12612.jpg14 ذو القعدة 1445 هـ

96 مشروعا بـ4 مليارات دولار للمياه المجددة

كشف رئيس المؤسسة العامة للري المكلف، المهندس محمد بن زيد أبوحيد، عن خطة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية في إعادة استخدام...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png14 ذو القعدة 1445 هـ

جديدة عرعر يستقبل أولى أفواج الحجاج القادمين من العراق

استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر، اليوم، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت...

icon-byline.pngعرعر: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو القعدة 1445 هـ

وزير الداخلية يدشن هوية بوابة سلامة المطورة في الدفاع المدني

تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، سير العمل في المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك خلال زيارة قام بها...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو القعدة 1445 هـ

تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ

تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد، الذي يعقد اليوم في هونغ كونغ، بوفد يرأسه معالي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو القعدة 1445 هـ

وصول الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة في ذراعها / شركة رحلات ومنافع الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة كأول...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو القعدة 1445 هـ

99 فرقة بيطرية لفحص الأضاحي

أعد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) 74 فرقة بيطرية، لتقصي الأضاحي، ومكافحة نواقل...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png14 ذو القعدة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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