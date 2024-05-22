شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب ارتباط مقولة “يا غرق يا حرق” بموسم التوبيع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن موسم الأمطار يمتد 8 أشهر حيث يبدأ مع دخول موسم سهيل في آخر أغسطس وينتهي مع دخول موسم التوبيع بآخر شهر مايو .

وتابع الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” الأمطار تكون بدايتها ونهايتها غزيرة ، لذلك قالوا إذا دخل سهيل لا تأمن السيل ، ونهايتها أهلنا الأولين قالوا يا غرق يا حرق ” .

وأشار إلى أن الأمطار تنقسم إلى قسمين صيفية وشتوية ، والفترة الفاصلة بينهما تبدأ الأمطار الخريفية على كل من اليمن وسلطنة عمان وجنوب المملكة .