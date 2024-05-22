شاهد.. ردة فعل "مبابي" تجاه فتاة أثناء تنفيذها استعراضا داخل فندق تجعلها حديث السوشيال ميديا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، ردة فعل كيليان مبابي تجاه فتاة أثناء تنفيذها استعراضا فنيا داخل مطعم بفندق "ماجستك"، بمدينة كان الساحلية.

استعراض

وأظهر الفيديو، لحظة حديث مبابي مع زميله عثمان ديمبلي، ثم التفاته لفتاة، أثناء تنفيذها استعراضا فنيا بالعلم الفرنسي، وتلفظ بعبارة "واو"، في إشارة لانبهاره بالفتاة.

السوشيال ميديا

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث متابعي السوشال ميديا عن الفتاة، التي ظهرت في الفيديو من الخلف فقط، ووضع أحد أصدقائها اسمها في التعليقات، حيث كتب: "يبدو أن كيليان مبابي وضع عينه عليك يا ليا".