بالفيديو.. "مواطن" يعلق على رؤية الجن.. ويكشف ما حدث بعدما نزل إلى جميع كهوف المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن عن عدم رؤيته الجن، مشيرا إلى أنه نزل إلى كهوف كثيرة وسار في طرق طويلة ولم ير أي جن .

وقال خلال مقطع فيديو: " اللي شافوا الجن لأنهم يمشون في ظلام، ويعشقون الجمرة لأنها تساعدهم على الشوف، وهناك عامل نفسي، مثلا لو عيالك يطلعون من بيتك اللي تملكه وتيجي تدخله تستوحشه".

وتابع: "أنا بالنسبة لي واللي أمشي معهم مشينا طريق من طلوع الشمس 15 كيلو وبعد العصر وصلنا المكان اللي نريده، ومشينا 1400 متر قعدنا يومين نحاول نوصل ما قدرنا بسبب الحر ووعورة الأرض ونمنا وما شوفنا لا جن ولا شيء ، وجميع كهوف المملكة نزلتها منذ كان عمري 18 عاما ، وما شفت أي جن".