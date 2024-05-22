"وول ستريت جورنال" تكشف تفاصيل تحركات مجتبى خامنئي للاستحواذ على سلطات الرئيس بعد وفاة "رئيسي"

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مجتبى خامنئي ابن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بدأ بهدوء الاستحواذ على سلطات الرئيس في إيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي المفاجئة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر اليوم الأربعاء، أن مجتبى خامنئي، الذي يعد أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في إيران على الرغم من عدم توليه أي منصب رسمي، يمثل لغزا بالنسبة لمعظم الإيرانيين.

وأشارت إلى أن علاقات مجتبى الجيدة منذ عقود مع شخصيات رئيسية في المؤسسة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية، ازدادت قوته خلف الكواليس، وتحديداً في عهد رئيسي.

تقول الصحيفة إن إبراهيم رئيسي كان بمثابة حلقة مهمة للأفراد والشبكات الأكثر قوة لممارسة النفوذ من وراء الكواليس.

وتضيف الصحيفة أن مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 54 عاما، سيلعب دوراً محورياً في مسألة تحديد خليفة والده وإعادة تشكيل المشهده السياسي في إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أواخر يونيو المقبل.

ويتمتع مجتبى أيضا بنفوذ واسع في مكتب المرشد الأعلى وفي إمبراطورية الأعمال التي يسيطر عليها، وبحسب الصحيفة فإن مجتبى يفتقر إلى العديد من الصفات المطلوبة رسميا في منصب المرشد الأعلى، بما في ذلك المؤهلات الدينية اللازمة أو الخبرة التنفيذية.

ويرى خبراء أن سلطة مجتبى خامنئي قد تكون مهددة بمجرد وفاة والده، وأنه قد يكون أفضل حالا إذا بقي في الظل.