شكرا لقرائتكم خبر بطاقة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة والمرابطين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم في الإدارات كافة، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بطاقة «معان» التي يتم تقديمها لخدمة الفئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحد الجنوبي.

وأوضحت؛ أن البطاقة تخول حاملها تسهيل وإنهاء كافة إجراءات معاملته في الأمانة والبلديات الفرعية دون الحاجة إلى الانتظار في صفوف المراجعين، حيث خصصت موظفا لمرافقة حامل البطاقة وتسهيل إجراءاته لدى الإدارات والأقسام المعنية بالأمانة وفق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لتجربة العميل، مشيرةً إلى أنه في حال عدم استطاعة حامل البطاقة الحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، فسيتم تأمين سيارة خاصة لخدمته في مكان تواجده.

وأفادت الأمانة؛ أن بطاقة «معان» تعد إحدى الخدمات التي تقدمها في سبيل راحة المراجعين من الفئات المستحقة، وتأتي انطلاقا من إدراك الأمانة لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره.

وبينت؛ أن شروط الحصول على البطاقة تكمن في أن يكون مقدم الطلب من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، أو من كبار السن 65 سنة وما فوق، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو من المشاركين من جنودنا البواسل في الحدود والثغور، حيث يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected] وإرفاق المستندات المطلوبة.

أبرز الخدمات: