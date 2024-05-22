شكرا لقرائتكم خبر الاستعداد لأي هجمات سيبرانية في الحج بالمحاكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أمس، تمرين الأمن السيبراني لموسم الحج، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني، بمشاركة 200 جهة وطنية، يمثلها 600 مسؤول ومختص بمجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يأتي ضمن مسارات برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية، بدءا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة.

كما شمل التمرين مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات، للإسهام في تعزيز استمرارية الأعمال لدى الجهات الوطنية، وتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.

وبينت أن تمرين الأمن السيبراني سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو في جدة، ويأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين مختصي الأمن السيبراني بالجهات الوطنية، من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية، تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار، وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليا بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

التمرين السيبراني