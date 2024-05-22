شكرا لقرائتكم خبر دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود بالحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتضمن دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود بالحج، تقيم وزارة الداخلية، المعرض المتنقل للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء حج هذا العام بيسر وطمأنينة في مجمع النور مول بمنطقة المدينة المنورة. وتستعرض الداخلية لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في 11 مطارا في 7 دول هذا العام، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911، وأبرز خدمات منصة «أبشر» الالكترونية. الأجنحة المشاركة:

إمارة منطقة المدينة المنورة. قطاعات الأمن العام ممثلة في:

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

المديرية العامة للدفاع المدني.

المركز الوطني للعمليات الأمنية.

الإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.

كانت هذه تفاصيل خبر دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود بالحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.