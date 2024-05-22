الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان كان السينمائي

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وتواجد الصندوق في الجناح السعودي المشارك بقيادة هيئة الأفلام ضمن فعاليات المهرجان لتسليط الضوء على «برنامج تمويل قطاع الأفلام» الهادف إلى تنمية كافة أنشطة سلسلة القيمة في القطاع من خلال تقديم حزم تمويلية متكاملة لدعم احتياجات المنشآت المحلية والعالمية العاملة في تطوير المحتوى وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في المملكة، كما يتيح البرنامج الفرصة للشركات والصناديق الاستثمارية الاستثمار في قطاع الأفلام السعودي الواعد والمساهمة في تنميته.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجذب صناع الأفلام وتحفيز الاستثمار في القطاع حيث يقود الصندوق بدور رئيسي بالتكامل مع الجهات في منظومة الأفلام في المملكة لتنمية واستدامة القطاع بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي.
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