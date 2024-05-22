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الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان كان السينمائي

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- بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الصندوق الثقافي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي المنعقد خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو الحالي، جنبا إلى جنب مع منظومة قطاع الأفلام في المملكة، وذلك لاستعراض فرص التمويل والاستثمار المتاحة في قطاع الأفلام السعودي، في إطار دور الصندوق كمُمكن مالي رئيس للقطاع الثقافي ودوره الحيوي في تنمية قطاع الأفلام.

وتواجد الصندوق في الجناح السعودي المشارك بقيادة هيئة الأفلام ضمن فعاليات المهرجان لتسليط الضوء على «برنامج تمويل قطاع الأفلام» الهادف إلى تنمية كافة أنشطة سلسلة القيمة في القطاع من خلال تقديم حزم تمويلية متكاملة لدعم احتياجات المنشآت المحلية والعالمية العاملة في تطوير المحتوى وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في المملكة، كما يتيح البرنامج الفرصة للشركات والصناديق الاستثمارية الاستثمار في قطاع الأفلام السعودي الواعد والمساهمة في تنميته.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجذب صناع الأفلام وتحفيز الاستثمار في القطاع حيث يقود الصندوق بدور رئيسي بالتكامل مع الجهات في منظومة الأفلام في المملكة لتنمية واستدامة القطاع بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي على الناتج المحلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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