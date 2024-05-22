عضوة بفريق «سيل» التقني تتفوق في «تحدي أبشر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت عهود بخاري، عضو الفريق التقني في شركة الخدمات البحرية للخدمات البيئية «سيل» - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لمجموعة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»-، المركز الثاني في «تحدي أبشر» 2024، وذلك خلال حفل تتويج الفرق الفائزة، الذي أقيم تحت رعاية وزير الداخلية الأحد الماضي، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ومركز المعلومات الوطني، وشركة علم وتوّج مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الفرق الفائزة خلال هذا الحدث. وطورت عهود بخاري نظام «مجيب» الذي يعد نقلة نوعية في مجال التحليل والتصنيف الآلي لمكالمات الطوارئ بجميع اللغات، مما جعلها تستحق المركز الثاني بكل جدارة. ويتميز هذا النظام بقدرته على إنجاز التحليل المباشر للبلاغات في زمن قياسي لا يتجاوز 38 ثانية، وكذلك تحديد أولوية البلاغ وإعداد تقارير شاملة يتم توجيهها للجهات المعنية. وبالنسبة لشركة «سيل» فإن تطبيق مثل هذه التقنيات الحديثة يسهم في تعزيز الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة، وبالتالي تعزيز الأمن البحري والاستجابة السريعة للطوارئ البحرية.

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