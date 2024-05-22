إدراج نموذج «علام» بمنصة IBM كأفضل نظام توليدي للذكاء الاصطناعي

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وأوضح مدير مركز المعلومات الوطني في»سدايا» الدكتور عصام الوقيت، أن النموذج اللغوي العربي (علام) يعد منصة ذكاء اصطناعي توليدي تخدم المملكة وجميع الناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم.
وأثنى في كلمة له خلال المؤتمر بحضور رئيس مجلس إدارة شركة IBM ورئيسها التنفيذي أرفيند كريشنا، على القدرات التقنية الفريدة التي توفرها منصة watsonx في تمكين النماذج اللغوية الكبيرة، وتبسيط عمليات تعلم الآلة، وتعزيز الحوكمة والامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي، ومرونة نشر السحابة الهجينة.
وقال الوقيت: إنه في ظل ما تحظى به «سدايا» من دعم غير محدود من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، نبذل في سدايا كل الجهود في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بين عدد من منتجات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها سدايا يبرز نموذج (علام) بوصفة أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يركز على اللغة العربية.
إدراج نموذج «علام» للغة العربية للاستخدام العالمي
- يعزز بشكل كبير مكانة سدايا كجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.
- تدريب «علام» على 500 مليار وحدة لغوية باللغة العربية.
- التوسع في إضافة المزيد من البيانات ذات الجودة العالية والعمل على تحسين دقة النماذج المدربة عليها.
- التزام سدايا بجعل «علام» أفضل نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في اللغة العربية على مستوى العالم.
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