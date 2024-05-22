إدراج نموذج «علام» بمنصة IBM كأفضل نظام توليدي للذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن إدراج النموذج اللغوي العربي (علّام) في منصة watsonx التابعة لشركة IBM العالمية خلال مؤتمر (IBM Think 2024) بمرحلته التجريبية بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم.

وأوضح مدير مركز المعلومات الوطني في»سدايا» الدكتور عصام الوقيت، أن النموذج اللغوي العربي (علام) يعد منصة ذكاء اصطناعي توليدي تخدم المملكة وجميع الناطقين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم.

وأثنى في كلمة له خلال المؤتمر بحضور رئيس مجلس إدارة شركة IBM ورئيسها التنفيذي أرفيند كريشنا، على القدرات التقنية الفريدة التي توفرها منصة watsonx في تمكين النماذج اللغوية الكبيرة، وتبسيط عمليات تعلم الآلة، وتعزيز الحوكمة والامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي، ومرونة نشر السحابة الهجينة.

وقال الوقيت: إنه في ظل ما تحظى به «سدايا» من دعم غير محدود من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، نبذل في سدايا كل الجهود في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بين عدد من منتجات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها سدايا يبرز نموذج (علام) بوصفة أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يركز على اللغة العربية.

إدراج نموذج «علام» للغة العربية للاستخدام العالمي