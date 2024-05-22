تحفيز الفكر الإبداعي للطلبة العرب بمسارات «الفضاء مداك»

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واختتمت الوكالة أمس الأول، فعاليات مسابقتها على هامش الحفل الذي نظمته بمقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بمناسبة الذكرى الأولى لرحلة «السعودية نحو الفضاء»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد التميمي، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين وسفراء الدول العربية للطلاب الفائزين.
وجرى اختيار الفائزين العشرة نظير إبداعهم وتميز مشاركاتهم، وهم الفائز في مسار الفنون رائد الإلهام يامن الزعبي من المملكة الأردنية الهاشمية، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام بريتي سامي من جمهورية مصر العربية، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام جواهر فرحان من مملكة البحرين، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام رفقا منصور من الجمهورية اللبنانية، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام ألين العيسى من السعودية.
وفاز في مسار النباتات كل من رواد النماء سدن الدوسري من السعودية، وحورية باشيخ من المملكة المغربية، وفاطمة الزهراء الخابورية من سلطنة عمان، كما فاز في مسار الهندسة كل من رائدا الابتكار عبدالرحمن قطان من السعودية، ويارا رضا من الجمهورية العربية السورية.
مسابقة «الفضاء مداك»:
- 80 ألف مشاركة جرى تقديمها للمنافسة.
- 50 مشاركة إبداعية وصلت للمرحلة النهائية.
- 500 ألف ريال إجمالي الجوائز.
- إيصال المشاريع الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية «SSI».
- الوصول لأكبر منصة ابتكارية في العالم.
- فرصة فريدة للإسهام في تنمية عمليات البحث والتطوير والابتكار.
- إثراء الإسهامات العربية في هذا المجال.
- تعزيز الاهتمام بمجال الفضاء.
- تشجيع المواهب الشابة في العالم العربي على الابتكار والتميز في مجال الفضاء.
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