شكرا لقرائتكم خبر تحفيز الفكر الإبداعي للطلبة العرب بمسارات «الفضاء مداك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها لدعم البحث والتطوير والابتكار في مجالات الفضاء الواسعة، وتحفيز الفكر الإبداعي للطلبة العرب، أعلنت وكالة الفضاء السعودية الفائزين العشرة في مسارات مسابقة «الفضاء مداك» الثلاثة: الفنون والنباتات والهندسة، الذين يمثلون 7 دول عربية مختلفة.

واختتمت الوكالة أمس الأول، فعاليات مسابقتها على هامش الحفل الذي نظمته بمقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بمناسبة الذكرى الأولى لرحلة «السعودية نحو الفضاء»، بمشاركة الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد التميمي، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين وسفراء الدول العربية للطلاب الفائزين.

وجرى اختيار الفائزين العشرة نظير إبداعهم وتميز مشاركاتهم، وهم الفائز في مسار الفنون رائد الإلهام يامن الزعبي من المملكة الأردنية الهاشمية، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام بريتي سامي من جمهورية مصر العربية، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام جواهر فرحان من مملكة البحرين، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام رفقا منصور من الجمهورية اللبنانية، والفائز في مسار الفنون رائدة الإلهام ألين العيسى من السعودية.

وفاز في مسار النباتات كل من رواد النماء سدن الدوسري من السعودية، وحورية باشيخ من المملكة المغربية، وفاطمة الزهراء الخابورية من سلطنة عمان، كما فاز في مسار الهندسة كل من رائدا الابتكار عبدالرحمن قطان من السعودية، ويارا رضا من الجمهورية العربية السورية.

مسابقة «الفضاء مداك»: