مؤتمر دولي للتعليم والابتكار في المتاحف

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ويشارك في المؤتمر عدد من المتخصصين والتربويين الرائدين في مجال المتاحف من أجل تبادل المعارف والتعاون، فيما سيتمكن الحضور من استكشاف أفضل الممارسات في مجال تعليم المتاحف، ومناقشة الدور المحوري للمتاحف في تعزيز الإبداع والتعلم، وتحديد فرص التعاون الدولي.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر متحدثين رئيسيين من أبرز المؤسسات الفنية والأكاديمية العامة الرائدة في العالم، منهم نائب رئيس جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) في لندن؛ الدكتور آدم حبيب، ونائب رئيس جمعية تفسير التراث وأمين سابق للمتحف الوطني للعدالة الدكتور إريك.
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