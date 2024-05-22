شكرا لقرائتكم خبر إلهام المبدعين لتطوير وتمكين قطاع الإعلانات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتطوير وتمكين المبدعين بقطاع الإعلانات الرقمية، ينظم مجلس المحتوى الرقمي فعالية «IgniteThe Ads» خلال الفترة 28 - 31 مايو الحالي، في مركز الملك عبدالعزيز المالي للمؤتمرات، بمشاركة عدد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وحضور عدد من الخبراء وصناع القطاع الإعلاني.

وسيشارك في الفعالية أبرز خبراء القطاع، حيث سيقدمون كلمات ملهمة خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، إضافة إلى عدد من الأنشطة المميزة والفرص الواعدة المختلفة المقدمة في السوق السعودي للإعلانات الرقمية، وأيضا تحفيز المبتكرين في هذا القطاع من خلال تقديم التوجيه والمساعدة لتنمية مهاراتهم واستكشاف التطورات القائمة والمستقبلية في قطاع الإعلانات الرقمي وأحدث التقنيات المستخدمة بها.

ومن المقرر أن يستضيف Ignite The Ads الحدث العالمي Advertising Week، الذي يجمع محترفي التسويق والإعلان والتقنية من حول العالم منذ 2004، الذي يهدف إلى تقديم مساحة تواصل تجمع ما بين الخبراء والمهتمين في عالم التسويق والإعلان، وذلك لاستكشاف وسائل التقنية المستخدمة في الإعلانات الرقمية وتلبية احتياجات صناعها.

وتقدم فعالية Ignite The Ads أنشطة رئيسية للحضور من خلال زيارة مناطق مختلفة وهي: منطقة التواصل، مساحة الإعلانات، حلقات الحوار، حلبة الإبداع، منطقة التطوير، والمحور.

من أهداف الفعالية: