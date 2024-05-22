إلهام المبدعين لتطوير وتمكين قطاع الإعلانات الرقمية

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وسيشارك في الفعالية أبرز خبراء القطاع، حيث سيقدمون كلمات ملهمة خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، إضافة إلى عدد من الأنشطة المميزة والفرص الواعدة المختلفة المقدمة في السوق السعودي للإعلانات الرقمية، وأيضا تحفيز المبتكرين في هذا القطاع من خلال تقديم التوجيه والمساعدة لتنمية مهاراتهم واستكشاف التطورات القائمة والمستقبلية في قطاع الإعلانات الرقمي وأحدث التقنيات المستخدمة بها.
ومن المقرر أن يستضيف Ignite The Ads الحدث العالمي Advertising Week، الذي يجمع محترفي التسويق والإعلان والتقنية من حول العالم منذ 2004، الذي يهدف إلى تقديم مساحة تواصل تجمع ما بين الخبراء والمهتمين في عالم التسويق والإعلان، وذلك لاستكشاف وسائل التقنية المستخدمة في الإعلانات الرقمية وتلبية احتياجات صناعها.
وتقدم فعالية Ignite The Ads أنشطة رئيسية للحضور من خلال زيارة مناطق مختلفة وهي: منطقة التواصل، مساحة الإعلانات، حلقات الحوار، حلبة الإبداع، منطقة التطوير، والمحور.
من أهداف الفعالية:
- تطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية.
- تمكين المبدعين وصناع المحتوى.
- تشكيل عصر جديد لمحتوى رقمي يمثل المملكة.
- تكامل مسارات برنامج المحتوى الرقمي المختصة في الألعاب والفيديو والصوتيات.
- تسريع وتيرة نشاطات المنظومة الرقمية الشاملة.
- تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
- ترسيخ ريادة المملكة إقليميا.
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