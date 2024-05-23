شكرا لمتابعة خبر عن قصة ظهور كلمة بدوي لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الباحث في التاريخ، رضا الشملاني العنزي، كيفية ظهور كلمة “بدوي” لأول مرة.

ولفت إلى أن كلمة “بدوي” ظهرت بعد ظهور كلمة “أعربي” بعد نهاية عهد الدولة الأموية، وقدوم الدولة العباسية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة العربية.

وأشار إلى أنه عندما تم قتل الخليفة المتوكل عام 247هـ سقطت الدولة العربية، وبعدها قدم الأتراك والفرس وغيرهم وأطلق عليهم أعراب.

وأضاف أنه في عهد الدولة العثمانية تم تسمية سكان العراق والشام ومصر عرب، فيما أطلق على السكان الجزيرة العربية كلمة “البدو” لتميزهم.