النائب الكويتي السابق " أنور الفكر " ينفي أمام النيابة اتهامه بالطعن على صلاحيات أمير الكويت: الفيديو المتداول ذكاء اصطناعي

صحيفة الخليج 365: تناقلت عدد من المواقع الإلكترونية بعض تصريحات النائب الكويتي السابق " أنور الفكر " أمام النيابة العامة بعد القبض عليه بتهمة الطعن على صلاحيات أمير الكويت .

ونشرت المواقع نفي أنور الفكر أمام النيابة العامة اتهامه بالطعن في صلاحيات أمير الكويت . وقال الفكر : الفيديو المتداول ذكاء اصطناعي ولا أعلم عنه .

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية ذكرت ، بأن النيابة العامة في الكويت قد أحالت، أمس الثلاثاء، قضية أمن الدولة التي يتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بسبب "الطعن بصلاحيات الأمير".