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النائب الكويتي السابق " أنور الفكر " ينفي أمام النيابة اتهامه بالطعن على صلاحيات أمير الكويت: الفيديو المتداول ذكاء اصطناعي

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صحيفة الخليج 365: تناقلت عدد من المواقع الإلكترونية بعض تصريحات النائب الكويتي السابق " أنور الفكر " أمام النيابة العامة بعد القبض عليه بتهمة الطعن على صلاحيات أمير الكويت .

ونشرت المواقع نفي أنور الفكر أمام النيابة العامة اتهامه بالطعن في صلاحيات أمير الكويت . وقال الفكر : الفيديو المتداول ذكاء اصطناعي ولا أعلم عنه .

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية ذكرت ، بأن النيابة العامة في الكويت قد أحالت، أمس الثلاثاء، قضية أمن الدولة التي يتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بسبب "الطعن بصلاحيات الأمير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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