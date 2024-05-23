دراسة تكشف عن مكمل غذائي شهير يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية جديدة ، أن مكملات زيت السمك قد تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى البالغين الأصحاء، بينما يقلل من المخاطر لدى أولئك الذين لديهم تاريخ من المرض.

ونظرت الدراسة التي شملت أكثر من 415 ألف بريطاني - في الارتباط بين مكملات زيت السمك والحالات الجديدة من الرجفان الأذيني والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب الذي يسبب الوفاة. وفقا لصحيفة " ديلي ميل".

وخلال المتابعة بعد 12 عامًا،أشارت النتائج إلى أن أولئك الذين استخدموها بانتظام دون أي علامات للمرض كان لديهم خطر أعلى بنسبة 13 في المائة للإصابة بالرجفان الأذيني وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5 في المائة.

الإصابة بأمراض القلب

ولكن بين أولئك الذين أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية في البداية، أدى الاستخدام المنتظم لمكملات زيت السمك إلى تقليل خطر التقدم من الرجفان الأذيني إلى نوبة قلبية بنسبة 15 في المائة ومن قصور القلب إلى الوفاة بنسبة 9 في المائة.

وكان خطر الانتقال من الصحة الجيدة إلى الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب أعلى بنسبة ستة في المائة لدى النساء. كما كانت النسبة أعلى بنسبة ستة في المائة لدى غير المدخنين بين متعاطي زيت السمك.

التأثير الوقائي

وفي الوقت نفسه، كان التأثير الوقائي لهذه المكملات على الانتقال من الصحة الجيدة إلى الوفاة أكبر لدى الرجال (انخفاض خطر 7 في المائة) والمشاركين الأكبر سنا (انخفاض خطر 11 في المائة).

وهذه ليست الدراسة الأولى التي تتوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات، حيث وجدت مراجعة كوكرين للأبحاث في عام 2018 والتي قارنت 79 تجربة أنه لم يحدث فرقًا يذكر أو لا فرق على الإطلاق في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو وفيات القلب التاجية، أو أمراض القلب التاجية، أو السكتة الدماغية، أو عدم انتظام ضربات القلب.