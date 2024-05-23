مواطنة "ستينية" ل "أمير حائل": قالوا لي تخرجتي وبعدها التقاعد مباشرة ما في وظيفة.. شاهد رد الأمير

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، عرضته قناة الإخبارية، حديثا بين أمير حائل، والمواطنة هدى العبيداء أكبر خريجة بمرتبة الشرف من جامعة حائل.

وقالت المواطنة:"هذا اليوم مميز بحياتي، أنا عمري 62 عاما، قالوا لي تتخرجي وبعدها التقاعد مباشرة ما في وظيفة، واليوم كأني أخذت أحسن وظيفة عندما سلمت على سموك".

ورد الأمير قائلا:" لا تقاعد من حب الوطن، لا تقاعد من الارتقاء والشموخ في أعلى واجب ومنصب ومسؤولية تجاه الوطن".

واستكملت المواطنة حديثها:" أنا أبيك توصل سلامي للملك سلمان أطال الله عمره، وللأمير محمد بن سلمان اللي قال العلم ليس له عمر، وهذه كانت أكبر نصر وحافز لي".

ورد الأمير:" أنت عملتي بواجب ديني ووطني، واليوم شهادتك الجميع يفتخر فيها، أبدعتي أحسنتي".