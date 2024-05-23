بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي: لسنا حزينين لوفاة رئيسي والشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل

صحيفة الخليج 365: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ردا على سؤال السناتور تيد كروز حول التعازي الرسمية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى طهران: "نحن بالتأكيد لسنا حزينين على وفاته".

وفي الوقت نفسه، أشار كروز إلى أنه "من المخجل أن يتم تنكيس الأعلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف حدادا على وفاة الرئيس الإيراني".

بدوره، انتقد السناتور جون باراسو وزارة الخارجية بسبب تعازيها، واصفا مثل هذا القرار بأنه "خطأ فادح"، فأجاب بلينكن: "لقد أعربنا عن تعازينا الرسمية، ونحن نفعل ذلك عندما تفقد الدول قادتها سواء كانوا أعداء أم لا".