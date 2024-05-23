شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها بتأشيرة زيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على تطبيق اكس اليوم الخميس، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ .

و افادت الوزارة بأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

