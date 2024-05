شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" توقف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" والان نبدء بالتفاصيل

— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 22, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة المقبل.وكتبت الوزارة عبر حسابها على تطبيق إكس: "من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق #نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445 هـ". — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)