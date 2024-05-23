اخبار السعوديه

"الحج" توقف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك"

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج" توقف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة المقبل.
وكتبت الوزارة عبر حسابها على تطبيق إكس: "من أجل تمكين الحجاج من أداء المناسك بيُسر، إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق #نسك، ومنع الزوّار من دخول مكة حتى 15 ذي الحجة 1445 هـ". This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا