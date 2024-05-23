دراسة تحذر: إصابتك بالسرطان قد يكون مصدره من داخل سيارتك!

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة جديدة نشرتها شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، عن احتواء السيارات على سموم ضارة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان.

المواد الكيميائية

وتوصل الباحثون إلى أن المواد الكيميائية الضارة المثبطة للهب، التي تضاف عمداً إلى الأجزاء الداخلية للسيارة، يتم إطلاقها في هواء المقصورة، ليتم استنشاقها من قبل الركاب. لافتين إلى أن هذه المواد يشتبه في أنها تسبب السرطان وبعض المشاكل العصبية والإنجابية.

مثبطات اللهب

وأوضحت الدراسة التي أجريت على 101 سيارة في الولايات المتحدة، من إصدار عام 2015 أو أحدث، أنه تم العثور على تركيزات أعلى من مثبطات اللهب خلال الطقس الدافئ.

نصيحة

ونصحت المؤلفة الرئيسية ريبيكا هون، الأستاذة في جامعة ديوك، بتهوية السيارة لتقليل خطر تعرض الناس لهذه المواد الضارة، كما لفتت إلى أن التحكم في درجة حرارة مقصورة السيارة قد يقلل أيضاً من هذا التعرض.