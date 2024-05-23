فتاة سعودية تبحث عن والدتها الإندونيسية بعد فراق 18 عاما.. وعندما صادفت يوتيوبر إندونيسي كانت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: عثرت فتاة سعودية على والدتها الإندونيسية بعد 18 عاماً من الفراق والبحث.

لقاء حقيقي

وقالت مها، إنها استطاعت الوصول لوالدتها والتحدث معها هاتفيًّا تمهيدًا للقاء حقيقي يجمعهما، بفضل سائق دراجة إندونيسي يدعى "نور حسن".

دراجة نارية

وأكملت مها، البالغة من العمر 27 عامًا، أنها كانت تبحث عن اسم قرية والدتها في إندونيسيا، عندما صادفت يوتيوبر يتنقل عبر دراجته النارية بين القرى ويصوّر الطرقات والأماكن والناس.

مغادرة القرية

وأشارت إلى أنها تمكنت من مشاهدة منزل جدها في القرية الذي تحتفظ بتفاصيله منذ أن غادرت قرية والدتها آخر مرة وهي بعمر تسع سنوات تقريبًا.

منزل جدها

وتابعت أنه بعد تواصلها مع اليوتوبر نور حسن، توجه في اليوم التالي، نحو منزل جدها، واستطاعت أن تتحدث مع والدتها وأقارب آخرين.

انقطاع الاتصال

الجدير بالذكر أن مها كانت واحدة من ست أخوات بنات لأب سعودي وأم إندونيسية، انفصلا عن بعضهما، وغادرت الأم لتستقر في بلدها وانقطع الاتصال بينها وبين بناتها لسنوات طويلة.