شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما.بينما تشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كيلومترات.