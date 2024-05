شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. وحدات أفرع القوات المسلحة تواصل مشاركتها في تمرين "إيفيس" والان نبدء بالتفاصيل

تواصل وحدات أفرع القوات المسلحة السعودية مشاركتها في التمرين المشترك متعدد الجنسيات "إيفيس" بجمهورية تركيا.وتُنفِّذ وحدات من القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي، العديد من المناورات الميدانية باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة والمتنوعة.وأكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن مشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية في التمرين تأتي في إطار ما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لتطوير قدراتها وتعزيز مكانتها وحضورها على مستوى التنظيم، والتدريب، والتسليح.وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات بين قوات الدول المشاركة، والتدريب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة، ورفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة.وأوضح اللواء الركن عادل البلوي أن الوحدات المشاركة ستُنفذ العديد من المناورات الميدانية، وتشتمل على عمليات الإنزال البحري، والبحث والإنقاذ، والتصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة، إلى جانب الرماية بالأسلحة الخفيفة باستخدام الذخيرة الحية.ونوّه رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة بأن وحدات القوات المسلحة ستُشارك خلال التمرين في تنفيذ عمليات قوات خاصة برية وبحرية باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة والمتنوعة.