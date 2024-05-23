شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 40 متدربًا على آفات أشجار الفاكهة شبه الاستوائية في جازان والان نبدء بالتفاصيل

تحسين جودة المحاصيل

مكافحة الآفات

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم الدورة التدريبية بعنوان ”الإدارة المتكاملة لآفات أشجار الفاكهة شبه الاستوائية“، في مدينة أبو عريش، بمنطقة جازان، بمشاركة 40 متدربًا ومتدربة من مختلف أنحاء المنطقة،ونظم الدورة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“ وبرنامج التنمية الريفية المستدامة ”ريف“، ضمن مشروع تعزيز قدرات الوزارة على تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة.وهدفت الدورة إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في مجال إدارة آفات أشجار الفاكهة شبه الاستوائية بطرق متكاملة وفعالة، تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.واستمرت الدورة لمدة 3 أيام، واشتملت على يومين من التدريب النظري في مركز التدريب الزراعي بأبو عريش ويوم تطبيقي في إحدى المزارع المحلية.وشملت محاور الدورة تدريبًا مكثفًا على أساليب التعرف على الآفات ومراقبتها، واستخدام الطرق البيولوجية والميكانيكية والكيميائية لمكافحتها بطريقة متوازنة ومستدامة، بما يضمن تقليل الأضرار البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي.كما قدمت شروحات حول أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال، مما يساعد المزارعين على تطبيقها في مزارعهم بشكل فعال.