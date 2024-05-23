شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مدير في لقاء الاختبارات المركزية لبحث أدوار مدارس جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، عُقد اليوم لقاء "الاختبارات المركزية.. جودة وتحسين" الذي نظمته إدارة أداء التعليم ممثّلة في وحدة القبول.

وجاء بحضور مديري ومديرات المدارس ومعلمي ومعلمات الصفوف والمواد المستهدفة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمدارس تعليم جدة. خلق فرص التحسين لأعمال المعلمين والمدارس وأوضح مدير إدارة أداء التعليم ماجد القحطاني، الذي افتتح اللقاء نيابة عن مدير عام التعليم، أن دور الاختبارات مهم في خلق فرص التحسين لأعمال المعلمين والمدارس، ووضع خطط مكافئة على مستوى كافة المدارس لمعرفة مخرجات طلابنا في الصف الثالث والسادس والثالث المتوسط، وبناء البرامج التصحيحية أو التعزيزية من مطلع العام القادم.

وأشار إلى أن الاختبارات تتسم بالعدل وتكافؤ الفرص لمعرفة مهارات الطلاب ومعارفهم وللتسهيل على المعلمين وطرح نموذجاً للاطلاع عليه. 3 آلاف من مديري ومديرات المدارس وأوضح رئيس وحدة القبول بتعليم جدة الدكتور رمزي الزهراني، أن اللقاء شهد حضور أكثر من 3 آلاف من مديري ومديرات المدارس ومعلمي ومعلمات الصفوف والمواد المستهدفة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من مدارس جدة كافة.

واستعرض اللقاء عددًا من المحاور التي تضمنت الاختبارات ودورها في التحسين ودور المدرسة في تنفيذ الاختبارات المركزية، إضافة لآلية المدرسة في استلام الأسئلة من الصفحة الإلكترونية المخصصة، مضيفًا أنه فُتح المجال لطرح مداخلات واستفسارات الحضور والإجابة عليها، كما تم إقرار عدد من التوصيات.