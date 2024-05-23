اخبار السعوديه

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري المملكة المتحدة وتشيلي

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري المملكة المتحدة وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

سفير تشيلي

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية تشيلي غير المقيم لدى المملكة باتريسيو دياز بروتون.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا