شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفيري المملكة المتحدة وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

#الرياض | معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ #عادل_الجبير @AdelAljubeir يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.

وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/R7rpcKYWGi — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 23, 2024

سفير تشيلي

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء ، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية تشيلي غير المقيم لدى المملكة باتريسيو دياز بروتون.وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.