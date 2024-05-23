شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة الطبية بجامعة الحدود الشمالية تخدم ضيوف الرحمن بمنفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت القافلة الصحية التابعة لجامعة الحدود الشمالية، خدماتها الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقية، عبر منفذ جديدة عرعر البري. ‏ خدمات القافلة وتتضمن القافلة عيادتين للطب العام، وعيادة طب أسنان ومختبرًا، وتقدم الخدمات والمشورة الصحية والرعاية الطبية الأولية والإسعاف للحجاج. ويتم من خلالها إجراء الفحص الطبي للمراجعين، بوجود طبيب عام وطبيبة أسرة وطبيب أسنان واختصاصي مختبر، وخمسة ممرضين.

كما تتوفر في القافلة الطبية مجموعة من الأجهزة الطبية كأجهزة قياس الضغط والسكر، وتقدم العلاجات اللازمة للحجاج من مسكنات ومضادات حيوية وكريمات للحروق والحساسية وأدوية للنزلات المعوية.

يُذكر أنَّ مرافق الخدمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونفذت الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.

