بالفيديو: "مختص " يروي تجربته في التجارة الإلكترونية .. ويكشف قيمة أول ربح حصل عليه

صحيفة الخليج 365: روى " مازن المهنا "مختص في التجارة الإلكترونية ، خلال حلوله ضيفا مع برنامج " ياهلا " عن بداية تجربته في التجارة الإلكترونية وكيفية تحقيقه أرباح منها .

وقال: في البداية كنت أبحث عن مصدر دخل كرب أسرة وأعيل عائلة ، وكنت أجرب التجارة والعمل الحر حتى قرأت عن دروب شوبينج ، وهي أن أتفق مع مورد صيني لديه منتجات وأقوم أنا ببيعها لأمريكا ,أستراليا ,نيوزلاند وبريطانيا ، وهو يقوم بتوصيلها .

إطلاق حملات ممولة

وتابع: كنت آخذ صور المنتجات وأروح للمواقع يصمموا لي فيديو دعائي وبالتعلم الذاتي بدأت أتعلم كيف أطلق حملات ممولة بالفيس بوك ،وربحت 16 ألف دولار وصافي الربح منها كانت 700 دولار .

وأردف: فالتكاليف شيء والربح شيء ثاني ، ففي البداية جربت 6 متاجر إلكترونية والله ولا واحد فيهم نجح ، لأنه لم تكن لدي خبرة وكنت لا أعلم من العملاء النهائيين للمنتجات .

تصميم المتجر الإلكتروني

وعن بداية دخوله التجارة الإلكترونية ، أوضح المهنا : فهد أخوي وعمي أبو عمر هما من أشارا لي عن التجارة الإلكترونية ، فبدأت أدخل وأتعلم وكانت أول بدايتي بـ " دروب شوبينج" وأصمم المتجر بنفسي .

وواصل: التجربة كانت ممتعة رغم خسارتي ، فالتجربة هذي صرت أبيعها كاستشارة ، فالخسارة لم تكن كبيرة حيث كانت فقط في الاشتراك بالمتجر الإلكتروني .

بداية الربح من التجارة الإلكترونية

واستكمل: أما المتجر السابع حقق لي مبيعات خرافية ، حيث كنت أجيب منتج " ساعة إلكترونية " ذكية ، ووضعنا عرض اشتري واحدة وأحصل على الثانية مجانا ، وكنت استهدف بها الأمهات اللاتي لديهن توأم .