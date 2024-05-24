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بالفيديو.. الفنانة "ريم عبدالله" تكشف عن شرط زواجها مرة أخرى.. وتعلق: لن أقبل برجل يقول استمري في المجال

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صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة ريم عبدالله عن شرطها للزواج مرة أخرى.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "احكي مالك": " إذا قبلت بالزواج أو الارتباط لن أقبل برجل يطبطب علي ويصفق ويقول استمري في المجال".

وتابعت: " ابي رجل يمنعني من الإكمال في المجال الفني، ويصوني كأنثى يقول أنا أوفر لك وأعطيكي كل شيء" وأردفت:" هناك العديد من القصص لفنانات تركن المجال الفني وعندهن حياتهن وأطفالهن".

​​ووجه المذيع سؤالا للفنانة قائلا:" ليش المرأة الناجحة المشهورة المتمكنة تقبل تتخلى عن كل شيء من أجل رجل"، وردت ريم :" من أجل سعادتها".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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